Suudi Arabistan'a korsan maç yayını suçlaması

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu sonucuna vardığını ve bu durumun Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma girişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, tamamı haziran ortasında yayımlanacak 130 sayfalık DTÖ raporu, korsan yayın yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın bulunduğunu ortaya koydu.

Böylece beoutQ ile Suudi devleti arasında doğrudan bir bağlantı kurulurken, raporun "uygulamada ülkenin lideri olan" Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın başkanlık ettiği Kamu Yatırım Fonunun İngiliz kulubü Newcastle United'ı satın alma planında "ciddi şüpheye" yol açacağı değerlendirildi.

DTÖ raporunu alan Premier Lig, yasal sürecin bir parçası olarak Riyad aleyhinde dava açarken, daha önce beoutQ ile hiçbir bağı olmadığını, hatta platformun Latin Amerika ülkelerinden yayın yaptığı iddia eden Suudi Arabistan'ın beyanlarının, Premier Lig'in satın almayla ilgili "yanlış ve yanıltıcı bilgi verilemeyeceğini" öngören kurallarına aykırı olabileceği ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet