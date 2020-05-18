Bağdat'ta Suudi TV kanalı MBC protesto edildi

Irak basınına göre, Suudi Arabistan'ın TV kanalı MBC'nin skandal Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis yayını Bağdat'ta protesto edildi.
MBC TV kanalının Bağdat ofisi önünde protesto için toplanan grup bu kanalın hakaret içerikli yayınını şiddetle kınadı.
Irak Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih el-Fayyad’ın Şehit el-Mühendis’i kötüleyen Suudi MBC TV kanalını ilgili mercilere şikayette bulunduğu belirtilmişti.
Konuya ilişkin Irak Haşdi Şabi Güçleri Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Suudi Tv kanalı, Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’in parlak imajını karalamak için direniş komutanına karşı asılsız suçlamalarda bulundu” denildi.
Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Ofisi, Irak'taki TV denetleme kurumundan Suudi TV kanalının Şehit el-Mühendis’e yaptığı hakareti bir an evvel ele almasını istedi.
Irak Parlamentosu İletişim ve Bilgi Komisyonu da Şehit el-Mühendis’e hakaret içerikli yayın yapan MBC TV Bağdat ofisinin kapatılmasını istemişti.
3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani şehit düşmüştü.
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