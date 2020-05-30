ABD'den İran yapımı iki belgesele büyük ödül

İranlı sinemacı Ferşad Fereşte Hikmet'in yönetmenliğini yaptığı 'Hafız ve Goethe' ve Cevad Veteni'nin yönettiği 'Veres' adlı belgesel eseri, katıldığı 17.Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Film Festivali'nden ödül kazandı.

'Hafız ve Goethe' adlı belgesel festivalin en iyi film müziği ödülünü alırken 'Veres' de Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

'Hafız ve Goethe' begeseli, İranlı büyük şair Şemseddin Hafız Şirazi ve Alman şair ve edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe'nin hayatını konu almaktadır.

'Veres' adlı belgeselin de özeti şöyledir:

"İran'ın en önemli demiryolu köprüsü olarak bilinen Veresk Köprüsünün garantisi sona ermiştir. Acaba bu köprü yolcu ve yük trenlerinin trafiği için kullanılabilir mi?"

Dünya ülkelerinden 26 belgeselin katıldığı Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Film Festivali yeni tip koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle internet üzerinden canlı olarak düzenlendi.