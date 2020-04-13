İran yapımı "Tasua" belgeseli Rusya'da yarışacak

İranlı sinemacı Mecid Hakverdi'nin yönetmenliğini yaptığı "Tasua" adlı blgesel film, Rusya'da düzenlenecek olan Uluslararası Interdoc Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

13 dakika ve 24 saniyelik belgesel, Muharrem ayında şehit olan Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) anma törenleri ve küçükten büyüğe kadar herkesin İmam Hüseyin'e bağlılıklarını ilan etmek için bu merasimlere katılmalarını anlatıyor.

Dünya genelinden kısa filmlere ev sahipliği yapacak olan interdoc Film Festivali 30 Nisan- 2 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.