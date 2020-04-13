  1. Kültür
13 Nis 2020 10:30

İran yapımı "Tasua" belgeseli Rusya'da yarışacak

İran yapımı "Tasua" belgeseli Rusya'da yarışacak

İran yapımı "Tasua" adlı belgesel, Rusya'da düzenlenecek olan Uluslararası Interdoc Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

İranlı sinemacı Mecid Hakverdi'nin yönetmenliğini yaptığı "Tasua" adlı blgesel film, Rusya'da düzenlenecek olan Uluslararası Interdoc Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

13 dakika ve 24 saniyelik belgesel, Muharrem ayında şehit olan Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) anma törenleri ve küçükten büyüğe kadar herkesin İmam Hüseyin'e bağlılıklarını ilan etmek için bu merasimlere katılmalarını anlatıyor.

Dünya genelinden kısa filmlere ev sahipliği yapacak olan interdoc Film Festivali 30 Nisan- 2 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

News Code 1885738

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler