İran yapımı 6 belgesel Belçika'da yarışacak

İran yapımı kısa ve uzun metrajlı 6 belgesel, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenecek olan Millenium Belgesel Film Festivali'nde sinema severlerle buluşacak.

Mihrdad Oskuyi’nin yönettiği 'Güneşsiz Gölgeler' ve Atiye Attarzade Firuzabadi ile Hisam İslami'nin birlikte yönetmenliğini yaptığı 'Evlilik Planı' İran sinemasından festivalin yarışma bölümüne katılacak uzun metrajlı belgesellerdir.

Bunun yanı sıra yönetmenliğini üstlenen Sam Kelanteri'nin 'Melekler için yer yok' adlı belgeseli festivalin 'Gençlerin Görünüşü' bölümünde gösterilecek.

Cefer Necefi’nin yönetmenliği üstlendiği 'Aşu', Ferzane Omidvar Niya'nın 'Seçenin Şarkısı' ve Azade Bizar Giti'nin yönettiği 'Su Ahalisi' adlı belgeseller de bu etkinliğin kısa belgeseller bölümünde yarışacak eserlerdir.

Millenium Belgesel Film Festivali 27 Mart- 4 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.