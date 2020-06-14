"Bir Rüya'nın Bakır Notaları" belgeseli Yeni Zelanda'da gösterilecek

Yapımcılığını Murtaza Şabani'nin ve yönetmenliğini Rıza Ferehmend'in üstlendiği "Bir Rüya'nın Bakır Notaları" adlı belgesel Yeni Zelanda'da düzenlenen Uluslararası Doc Edge Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce Locarno, Münih, Asya-Pasifik, Olimpiya, Amerikan Büyük Harll Ödülü, Güney Kore DMZ festivallerine katılan "Bir Rüya'nın Bakır Notaları" adlı belgesel in özeti şöyle:

"Malluk, tüm yıkım, çöp ve gelecekle ilgili belirsizliğin ortasında, aklına gelen her şeyi yapmya inanıyor. Şarkıcı olmayı hayal eden Malluk ve 14 yaşındaki kız kardeşi yıkık stadyumda bir konser vermek için sattıkları bakır parasını biriktiriyor. Ancak, Yarmuk'un ıssız sokaklarında onların konserini kimler izleyecek?"

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle 12 Haziran'da internet üzerinden canlı olarak düzenlenen festival 5 Temmuz'a kadar devam edecektir. Bu etkinliğin en iyi belgesel ödülünü kazanan eserler Oscar 2021'de en iyi uzun metrajlı belgesel kategorisinde yarışacaktır.