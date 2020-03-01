  1. Kültür
1 Mart 2020 - 15:28

İran yapımı belgesel Hindistan'da gösterilecek

İran yapımı belgesel Hindistan'da gösterilecek

İran yapımı "Benim uçmam gerek" adlı belgesel Asya Kadınlar Film Festivali'nde gösterilecek.

İran Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi’nin Halkla ilişkiler Bölümü’nün haberine göre, İran yapımı "Benim uçmam gerek" adlı belgesel bu sene 16'ncısı Hindistan'da düzenlenecek olan Asya Kadınlar Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Yönetmenliğini Ghazaleh Razavi'nin üstlendiği 25 dakikalık belgesel, genç bir kızla evlenmeye karar veren 80 yaşundaki bir adamın hikayesini anlatıyor.

Söz konusu belgesel daha önce Londra'da düzenlenen Lift- Off Film Festivali ve İran'daki Sinema Hakikat ve Ulusal Mowj Kısa Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Asya Kadınlar Film Festivali 4- 7 Mart 2020 tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek.

News Code 1884882

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler