Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1184'e yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1184'e çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 301 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 salgınında can kaybının 1184'e, toplam vaka sayısının ise 150 bin 292'ye yükseldiği ifade edildi.

Hastalardan 1849'unun daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen kişi sayısının 95 bin 764 olduğu aktarıldı.

AA