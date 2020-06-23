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23 Haz 2020 16:05

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası

Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 'yolsuzluk suçlamasıyla' yargılandığı mahkemece 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Euronews'a göre, Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 'yolsuzluk suçlamasıyla' yargılandığı mahkemece 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Atambayev'in, iktidarı döneminde mafya lideri Çeçen asıllı Aziz Batukayev'in yasa dışı olarak cezaevinden tahliye edilmesini emretmekten suçlu bulunduğunu açıkladı.

Ağustos 2019’dan bu yana tutuklu olan 63 yaşındaki Atambayev ise hakkındaki iddiaları reddediyor. Atambayev daha önce de davanın selefi Sooronbai Ceenbekov ile yaşadığı siyasi sorundan kaynaklandığını savunmuştu.

2017'de yapılan seçimde Atambayev'in desteğini alarak bu göreve seçilen Ceenbekov, geçtiğimiz yıl eski Kırgız liderin iktidar partisi üzerindeki kontrolünü azaltacak adımlar atmıştı.

News Code 1887330

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