Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası

Euronews'a göre, Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 'yolsuzluk suçlamasıyla' yargılandığı mahkemece 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Atambayev'in, iktidarı döneminde mafya lideri Çeçen asıllı Aziz Batukayev'in yasa dışı olarak cezaevinden tahliye edilmesini emretmekten suçlu bulunduğunu açıkladı.

Ağustos 2019’dan bu yana tutuklu olan 63 yaşındaki Atambayev ise hakkındaki iddiaları reddediyor. Atambayev daha önce de davanın selefi Sooronbai Ceenbekov ile yaşadığı siyasi sorundan kaynaklandığını savunmuştu.

2017'de yapılan seçimde Atambayev'in desteğini alarak bu göreve seçilen Ceenbekov, geçtiğimiz yıl eski Kırgız liderin iktidar partisi üzerindeki kontrolünü azaltacak adımlar atmıştı.