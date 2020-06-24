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24 Haz 2020 14:26

İran'da güncel koronavirüs vakaları: 172  bin 96 kişi iyileşti

İran'da güncel koronavirüs vakaları: 172  bin 96 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 133 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 9 bin 996'ya çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 531 artarak, 212 bin 501'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 869'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 172  bin 96 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1887354

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