İran Sağlık Bakanlığı'ndan son 'yeni tip koronavirüs' açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 134 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 130'a çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 595 artarak, 215 bin 96'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 899'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 175 bin 103 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.