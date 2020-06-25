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25 Haz 2020 14:50

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son 'yeni tip koronavirüs' açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son 'yeni tip koronavirüs' açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 134 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 130'a çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 595 artarak, 215 bin 96'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 899'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 175 bin 103 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1887371

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