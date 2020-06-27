İran'da koronavirüse yakalanan 180 bin 661 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 364'e çıktığını belirten Sima Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 456 artarak, 220 bin 180'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

İran yetkili, şu ana kadar toplam 180 bin 661 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 928 olduğunu belirtti.