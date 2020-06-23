İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 121 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 9 bin 863'e çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 445 artarak, 209 bin 970'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 846'sının durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 169 bin 160 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.