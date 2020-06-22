İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 119 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 9 bin 742'e çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2573 artarak 207 bin 525'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2898'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 166 bin 427 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Huzistan ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.