İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 144 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 508'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2489 artarak 222 bin 669'a ulaştığını duyurdu.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 946 durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 183 bin 301 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.