İran'da güncel koronavirüs vakaları: 161 bin 384 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 115 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 9 bin 507'ye çıktığını belirten Sima Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 322 artarak, 202 bin 584'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

İran yetkili, şu ana kadar toplam 161 bin 384 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 842 olduğunu belirtti.