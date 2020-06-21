İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 116 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 9 bin 623'e çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2368 artarak 204 bin 952'ye ulaştığını duyurdu.

İranlı yetkili, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 163 bin 591 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Lari, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 887 olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kirmanşah ile Sistan ve Belucistan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.