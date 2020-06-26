Sağlık Bakanlığı açıkladı: İran'da günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 109 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 239'a çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 628 artarak, 217 bin 852'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 177 bin 852 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 912 olduğunu dile getirerek, şu ana kadar ülke genelinde toplam bir milyon 557 bin 872 test yapıldığını kaydetti.