İranlı eski yargıç Gulamrıza Mensuri'nin ölümüyle ilgili şüpheler

500 bin avro rüşvet almakla suçlanan İranlı eski yargıç Gulamrıza Mensuri'nin duruşmanın başlamasından sadece 12 gün sonraki şüpheli ölümü, kamu zihninde yeni şüphelere yol açtı.

İran'ın İnterpol'e duyurmasına göre, Bükreş polisi Mensuri'nin cinayet veya intihar da dahil olmak üzere herhangi bir nedenden ötürü ölümünden doğal olarak sorumludur. Ancak Romanya bu konunun açığa çıkması için İran'la işbirliği yapmıyor. Örneğin:

- Bükreş polisinin iade edilmesi gereken suçluların korunmasındaki eksiklikleri

- Çelişkili bilgi vermesinin yanı sıra doğru ve hızlı bir şekilde açıklama yapmaması

- Romanya'nın Amerikan medyasının Bükreş savcılık haberlerine ilişkin farklı söylemlerine tepki vermemesi

- Mensuri'ye ait olduğu cesetle ilgili bir kanıt sunmaması

Tahran'ın talebiyle Romanya'da polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mensuri, Bükreş'te kaldığı otelin önünde ölü bulunmuştu.