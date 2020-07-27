Vaizi, Azeri yetkili ile görüşmesinde 'toprak bütünlüğü' konusunu vurguladı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, dün akşam Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış politika danışmanı Hikmat Hajiyev ile telefonda görüştü.

Vaizi bu görüşmede, “Pandemi döneminde Tahran-Bakü ilişkilerini ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirmek için daha fazla çaba göstermeliyiz” dedi.

Vaizi, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki iyi ilişkilerin bölge ülkeleri için bir örnek olduğunu sözlerine ekledi.

Çeşitli gerginliklerde diğer ülkelerin milli egemenliği ile toprak bütünlüğünü desteklemenin İran’ın resmi tutumu olduğunu ifade eden Vaizi, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için iki ülkedeki kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladı.