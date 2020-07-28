Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran: ABD'ye uygun bir zamanda karşılık vereceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbad Musevi, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Musevi, Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait yolcu uçağının Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD’ye ait 2 savaş uçağı tarafından taciz edilmesiyle ilgili “ABD’liler her türlü haydutluğu denemektedir. Onların İran’a air yolcu uçağına karşı eylemi tüm yasal ve uluslararası ilkelere aykırı bir terörist tehditti ve uygun bir zamanda karşılık vereceğiz” şeklinde konuştu.

Vaizi, Azeri yetkili ile görüşmesinde 'toprak bütünlüğü' konusunu vurguladı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış politika danışmanı Hikmat Hajiyev ile telefonda görüştü.

Görüşmede çeşitli gerginliklerde diğer ülkelerin milli egemenliği ile toprak bütünlüğünü desteklemenin İran’ın resmi tutumu olduğunu ifade eden Vaizi, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için iki ülkedeki kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

İran'da savaş uçağı F-4 semilatürü görücüye çıkarılacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasirzade, Çabahar kentindeki Şehit Kardeşler Dil Hamid Hava Üssünde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İranlı uzmanların yerli imkanlarla üretttiği Kevser savaş uçağı ile Ilyushin uçuş simülatöre işaret ederek, yerli F-4 uçak simülatörünün görücüye çıkarılması için çalıştıklarını duyurdu.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 212 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 15 bin 912'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 434 artarak, 293 bin 606'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 819'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 255 bin 144 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.