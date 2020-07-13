Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ayetullah Hamanei: Düşman cephesine karşı birleşmeliyiz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei dün video konferans yöntemiyle İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri ile görüştü.

Ülkede tüm yetkililer ile organların düşman cephesine karşı birleşmesi gerektiğine dikkati çeken Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, “Bugün, en çirkini ve kötüsü ABD olan düşman cephesi, tüm siyasi, ekonomik ve propaganda gücünü, çok sağlam olan İran ulusunu dize getirmek için seferber etmiştir. Dolayısıyla tüm görüş farklılıklarına rağmen düşmana karşı birleşmeliyiz ve ülkeden tek ses çıkmalı" diye konuştu.

'Düşmanlar İran-Çin ilişkilerinin gelişmesine karşı çıkıyor'

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, konuk olduğu devlet televizyonunda, İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

Düşmanların İran-Çin ilişkilerinin gelişmesine karşı çıktığını belirten Vaizi, “Şu anda Çin, dünyanın ikinci büyük ekonomisidir ve İran da bölgede önemli bir aktördür. Dolayısıyla İran-Çin arasındaki yakın ilişkiler ekonomik, siyasal ilişkiler ve bölgesel gelişmeler açısından dünya güçleri özellikle ABD için bölgesel düzende büyük bir değişiklik ifade ediyor." dedi.

İranlı komutandan 'yeni hassas güdümlü füze' açıklaması

İran Ordusu Kara Havacılık Komutanı General Yusuf Kurbani, hava kuvvetlerinin "At-Unut" tipi 8 km menzilli füze üretimi alanında kayda değer başarılar elde ettiğini ve yakında 20 ve 100 km menzilli füzelere sahip olacaklarını söyledi.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 194 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 829'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 186 artarak, 257 bin 303'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 359'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 219 bin 993 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.