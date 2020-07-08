Yabancı medya kuruluşları İran-Çin ilişkilerini bozmak istiyor

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sırasında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran-Çin 25 yıllık işbirliği planına değinerek, “İlişkilerin daha da güçlendirilmesi için ülkeler arasında bu tür planların imzalanması yaygındır” dedi.

Vaizi konuya ilişkin olarak, “Yabancı medya kuruluşları İran ile Çin’in ilişkilerini bozmaya çalışıyor. Ne yazık ki ülke içinde de bazıları bu plana karşı çıkmak için fırsat arıyor” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ayrıca, "Sanal alemin gündeminde olan İran’ın Kiş ve Keşm adalarını Çin’e devredeceğine dair iddialar yurt dışından yönlendiriliyor" diye konuştu.