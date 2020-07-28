İran, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi

İran’ın Bakü Büyükelçisi Cevad Cihangirzade, diplomatik görev süresinin dolması nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bayramov bu görüşmede karşılıklı saygı ve çok eskilere dayanan iki kardeş ülke ararasındaki dostane ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Cihangirzade, yeni görevi nedeniyle Bakan Ceyhun Bayramov'u tebrik ederek, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in sıcak selamlarını Ceyhun Bayramov'a iletti.

Cihangirzade, Azerbaycan'ın pandemi döneminde İran'a verdiği desteğin unutulmayacağını belirtti.

İran'ın her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Cihangirzade, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi ve İran Meclisi milletvekillerinin Ermensitan-Azerbaycan sınırında yaşanan olaylarla iligli mesajlarına değinerek, Azerbaycan’ın kaygısının İran’ın da kaygısı olduğunu dile getirdi.

Büyükelçisi Cevad Cihangirzade ayrıca, İran'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin artması için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Kaynak: Apa.az