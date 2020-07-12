Düşmanlar İran-Çin ilişkilerinin gelişmesine karşı çıkıyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi dün gece konuk olduğu devlet televizyonunda, İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

İran'da Çin ile ilişkilerin üst düzey yetkililer tarafından desteklendiğini belirten Vaizi, “İran ve Çin Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerde, 25 yıllık işbirliği anlaşması etraflıca ele alınd. İlk metin taslağı İran tarafından Çin'e verildi. Bu anlaşmanın çerçevesi Çin tarafının görüşü ile ile netlik kazanmıştır, ancak henüz nihai bir uzlaşıya varılmadı.” dedi.

Vaizi, “Bu anlaşmanın Türkmençay Antlaşması'na benzetilmesi ilk kez Beyaz Saray tarafından öne sürüldü ve daha sonra yabancı medyaların gündeminde yer aldı” ifadesini kullandı.

Anlaşmaya dair bazı iddialar hakkında Vaizi, "Bu belgede, karşılıklı işbirliği için yol haritası tanımlanmıştır ve bağlayıcı nitelikteki konulara girmedik. İran’a ait iki adanın Çin’e devredilmesi ve yabancı askeri güçlerin konuşlandırılması belgede bulunmuyor” açıklamasında bulundu.

"Amerika vatandaşlar ve yetkilileri birbirinden uzaklaştırmak istiyor. Onlar ekonomik baskı ve psikolojik savaştan sonuç elde etmedikleri için başka yöntemlere başvurmuşlardır." diyen Vaizi, söz konusu anlaşmaya dair yayınlanan sahte haberlerin sırf kuruntudan ibaret olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, düşmanların İran-Çin ilişkilerinin gelişmesine karşı çıktığını kaydederek, “Şu anda Çin, dünyanın ikinci büyük ekonomisidir ve İran da bölgede önemli bir aktördür. Dolayısıyla İran-Çin arasındaki yakın ilişkiler ekonomik, siyasal ilişkiler ve bölgesel gelişmeler açısından dünya güçleri özellikle ABD için bölgesel düzende büyük bir değişiklik ifade ediyor." şeklinde konuştu.