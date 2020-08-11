İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne sert tepki

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Bölgedeki milletlerin güvenlik ve menfaatlerini korumak, bölge içindeki güven ve işbirliğine bağlıdır” dedi.

Vaizi’nin attığı tweette ayrıca, “Fars körfezi İşbirliği Konseyi, gayri meşru varlığıyla bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık yaratan ABD’yi takip etmemelidir. Konseyin son eylemi güvensizliğe neden olur ve kendileri bundan daha fazla zarar görür” ifadesinde yer verildi.

Fars Körfezi Konseyi Genel Sekreteri geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği bir mektupta İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması talebinde bulunmuştu.