Amerika, İran'a karşı tutumunu değiştirmeye mecburdur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün öğleden sonra basın mensupları ile bir araya geldiği buluşmada, muhtelif konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde zafer kazanması halinde İran ile kısa sürede anlaşma yapacağına dair iddiası ile ilgili olarak, ABD'nin azami politikasının fiyasko verdiğini, çünkü bu baskıdan amacın İran hükümetini masaya zayıf bir konumda oturtmak olduğunu, ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Ruhani, ABD'nin bir sonraki yönetimi gerek cumhuriyetçi, gerekse demokrat olsun durumu değiştirmek zorunda kalacağını, ancak şimdiki durumda ülkeyi yaptırım altında yönettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, َmerikalıları kast ederek, "Anlaşma, onların nükleer anlaşmaya dönmesi anlamına geliyorsa eğer, bunu bugün de yapabilirler, ancak İran'a baskı dayatmak istiyorlarsa, bu asla mümkün olmayacak." diye konuştu.

İran ekonomisinin petrole olan bağımlılığının azaldığına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, ülke ekonomisinin 7 sene öncesine kıyasla, ağır yaptırım şokları karşısında daha dirençli olduğunu kaydetti.

Ruhani açıklamalarının devamında uluslararası terörle mücadele kahramanı Şehit Korgeneral Süleymani'yi rahmetle anarak, IŞİD ile mücadelenin kolay bir iş olmadığını, o büyük insan ve İran Silahlı Kuvvetleri ve devletinin bu bağlamda büyük şeyler yaptığını belirtti.

IŞİD'in tüm bölge için güvensizlik oluşturup, "Nil'den Fırat'a kadar" büyük İsrail'i gerçekleştirmek için zemin sağlamaya çalıştığı bir sırada İran İslam Cumhuriyeti'nin bu komployu yerle bir ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı sözlerinin başka bir kısmında İran'ın diplomasi ve savunma gücüne dikkat çekerek, BM'de ABD gibi bir güç karşısında durup, başarı elde ettiklerini ve Baver 373 gibi S-300'dan daha gelişmiş bir füze savunma sistemi geliştirmelerinin İran'ın gücünü gösterdiğini kaydetti.

Ruhani bugün İran'ın korvet, denizaltı, seyir ve crouse füzelerini tasarlayıp, ürettiğine işaretle, tüm kabiliyetlerin İran için önemli olduğunu söyledi.