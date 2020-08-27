Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

BMGK bir kez daha ABD'nin yalnızlaştığını ortaya koydu

İran’ın MB Temsilciliği tarafından BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanının ABD’nin tetik mekanizmasını uygulama talebini incelememe yönündeki açıklamasına ilişkin olarak yapılan açıklamada “BM Güvenlik Konseyi üyelerinin büyük çoğunluğu, ABD’nin İran üzerindeki yaptırımları geri getirme talebini reddetti” denildi.

Yapılan açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi bir kez daha ABD’nin nükleer anlaşma ve konseyin 2231 sayılı kararında yalnızlaştığını ortaya koydu” ifadesine yer verildi.

Ruhani: Düşmanların İran'ı çökertme planı başarısız oldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran milletinin başta ABD olmak üzere düşmanların komplo ve baskılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, “İran milleti direnişiyle büyük güçler karşısında başarılı oldu. Milletimizin direnişi için bugün diplomatlarımızın siyasi alanda ABD’yi yendiğini görüyoruz. ABD’nin her gün BM Güvenlik Konseyi’nde yenilmesi İran milletinin direnişi içindir” dedi.

Ruhani, “Eğer İran milletinin direnişi olmasayıdı düşman iki yıl önce bizi dize çökertirdi. İran milleti düşmana boyun eğmedi. Onlar bizi çöküş noktasına getirmek istedi” ifadelerinde bulundu.

İran ile Türkmenistan bakanları ticari işbirliğini görüştü

Türkmen basınına göre, İran Ulaştırma ve Kentsel Gelişim Bakanı Muhammed Eslami ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile arasında online bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede bakanlar, iki ülke arasındaki yüksek seviyedeki aktif diyaloğun yanı sıra, her iki Devletin Başkanları’nın çeşitli alanlarda işbirliğini daha da geliştirme kararlılığını memnuniyetle belirttiler.

Taraflar, iki ülke gündemdeki bir dizi güncel konuyu, özellikle ticaret ve ekonomik bağları geliştirmek için işbirliği konularını değerlendirdi. İki ülke arasındaki ulaştırma ve transit işbirliğinin geliştirilmesi, yük demiryolu bağlantılarının sürdürülmesine özel önem verildi.

İran iki nükleer tesisini UAEK denetime açtı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi'nin İran ziyareti önemli bir açılıma sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından kabul edilen Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile ortak açıklama yaptı.

Şüphelerin üzerinde toplandığı iki eski ve gizli nükleer tesisle ilgili açıklamada, bu tesislerin UAEK denetçilerinin erişimine açılması konusunda mutabık kalındığı duyuruldu.

Grossi-Salihi ortak açıklamasında "İran, UAEK'nın özel talep ettiği iki yere erişimini gönüllü şekilde sağlıyor. UAEK'nın erişimi ve faaliyetlerin teyidiyle ilgili takvim üzerinde uzlaşıldı" denildi.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 119 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 020'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 243 artarak, 365 bin 606'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 850'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 314 bin 870 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.