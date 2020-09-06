İran ile Hindistan'ın askeri ilişkileri artacak

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Tahran'da Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

Hint Bakan, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile görüşmek üzere Moskova'dan Tahran'a doğru hareket edeceğim." demişti.

Hindistan Savunma Bakanı, Shanghai İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kolektif Güvenlik Antlaşması'na üye ülkelerin savunma bakanları karma toplantısına katılmak için Moskova'ya gitmişti.