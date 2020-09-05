Hindistan Savunma Bakanı Singh yarın Tahran'a geliyor

Şu anda Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, yarın Tahran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Hint Bakan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile görüşmek üzere Moskova'dan Tahran'a doğru hareket edeceğim." dedi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe dün Moskova'da bir araya geldi.

Çin ve Hindistan savunma bakanları Shanghai İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kolektif Güvenlik Antlaşması'na üye ülkelerin savunma bakanları karma toplantısına katılmak için Moskova'da bulunuyor.