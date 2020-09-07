Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İsrail ile normalleşme bölgeyi istikrarsız hale getirebilir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi ziyaret için Tahran'a gelen İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştü.

Galibaf, İsviçre Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını eleştirerek, "Amerikalıların önderliğinde bölgedeki bazı ülkelerin Siyonist Rejim ile normalleşme sürecine zorlanması bölge sorunları için bir çözüm yolu değildir. Bunlar bölgeyi daha da istikrarsız hale getirebilir." dedi.

İran Savunma Bakanı Tahran'da Hint mevkidaşı ile görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Tahran'da Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

İran Ordusu'ndan sınır güvenliği için yeni hamle

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, dün Tahran'da düzenlenen bir etkinlik sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tuğgeneral Haydari, İran Ordusu'nun askeri tatbikatlarına dair, "Ordu, her yıl birliklerin hazırlık durumunu sınamak için ortak ve özel tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bu tatbikatlarda özel taktikler ve silahlar kullanılmaktadır." dedi.

Ülke sınırlarının durumu hakkında Tuğgeneral Haydari, "Kara kuvvetleri, batı ve güneybatı sınırlarında konuşlanmıştı ve geçen yıldan itibaren kuzeydoğu ve doğuda konuşlandırıldı. Bu nedenle sınırları iyi savunabilmemiz için taktik açıdan özel yeteneklere sahip kışla inşa etmemiz gerekiyordu." ifadelerinde bulundu.

"Tüm sınırlar için çok güzel bir plan tasarlandı. Birinci aşamada 10 özel kışla inşa edilecek. İlkini birkaç gün önce açtmıştık." diyen Tuğgeneral Haydari, diğer 9 kışlanın da zamanla inşa edileceğini aktardı.

İran'da iyileşenlerin sayısı 333 bin 900'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 293'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1992 artarak, 386 bin 658'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 722'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 333 bin 900 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.