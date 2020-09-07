İran'daki depremde yaralıların sayısı arttı

Gülistan eyaletinde meydana gelen 5,1'lik şiddetindeki depremde yaralıların sayısının 22'ye yükseldiği belirtildi.

Ramiyan Valisi Hamid Rıza Çubdari, "Depremde yaralanan 8 yaralı sağlık merkezine götürüldü ve yaklaşık 14 yaralı da ayakta tedavi görüldü." dedi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi. Deprem Kuzey Horasan ve Simnan eyaletlerinde de hissedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gülistan Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Seyyid Rıza Kadıri, "15 civarında vatandaş özellikle panik nedeniyle kaçmaya çalışırken yaralandı." demişti.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Kadıri, bazı köylerde evlerin hasar gördüğünü söylemişti.