İranlı general: Bölge için yeni bir düzen kurulmasına izin vermeyeceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfez Şikarçi, yayınladığı mesajda ABD’nin bölgedeki varlığını ve politikalarını sert bir dille eleştirdi.

"ABD, bataklıktan kurtulmak için kaçakçılığa başvuruyor"

Tuğgeneral Şikarçi mesajında ABD’nin Batı Asya’da kendi yarattığı bir “bataklığa” saplandığını ifade ederek, “ABD, her geçen gün daha da battığı Batı Asya’daki bataklıktan kurtulmak için yakıt kaçakçılığına başvuruyor. Temel soru şudur: Deniz korsanlığı, hırsızlık ve yakıt kaçakçılığı ABD’nin kesin yenilgisini engelleyebilir mi? Asla.” dedi.

"Hürmüz Boğazı’ndaki iddialar saha gerçeklerini değiştirmiyor"

ABD’li yetkililerin Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne ilişkin söylemlerini “psikolojik savaş” ve “yalan haber” olarak nitelendiren Tuğgeneral Şikarçi, bu tür iddiaların sahadaki gerçekleri değiştirmeyeceğini belirtti. Askeri Sözcü, “Washington, başarısız stratejilerinin sonuçlarından kurtulamaz. Ne psikolojik operasyonlar ne de medya iddiaları, ABD’yi bu durumdan kurtarabilir” değerlendirmesinde bulundu.

"Bölge ülkeleri Washington’ın güvenlik şemsiyesinden çıkmalı"

Bölge ülkelerine seslenen İranlı askeri yetkili, ABD’nin kendi güvenliğini dahi sağlayamadığını belirterek, “Bölge ülkeleri, ABD’nin aciz güvenlik şemsiyesinin altından çıkmalıdır. Washington, bölgede kendi güvenliğini dahi sağlamaktan acizken, başkalarının güvenliğini nasıl sağlayacak? Sözde Amerikan güvenlik şemsiyesine güvenmeye devam etmek, yanlış bir karar ve stratejinin ağır maliyetlerini kabul etmekten başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

“Bölge için yeni bir düzen kurulmasına izin vermeyeceğiz”

Bölge devletlerinin Amerikan savunma sistemlerinin etkisizliğini sahada tecrübe ettiğini aktaran Tuğgeneral Şikarçi, “Artık bu tecrübeden ders çıkarmanın zamanı gelmiştir. Bölge ülkeleri, Trump ve Netanyahu’nun çürük ipiyle kuyuya inmemelidir. Biz, ABD ve İsrail’in Batı Asya’da dayatmaya çalıştığı yeni bölgesel düzenin kurulmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.