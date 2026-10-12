İran İçişleri Bakanı: Azerbaycan ile olan ilişkilerimize özel bir önem veriyoruz

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Bakü’ye gittiği resmi temaslar kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın selamlarını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ileten Bakan Mümini, Pezeşkiyan’ın Aliyev ile gerçekleştirdiği son görüşmeleri memnuniyetle hatırladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev ise, selamlarından dolayı teşekkür ederek, kendi selamlarının da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a iletilmesini rica etti. Aliyev, İran Cumhurbaşkanı ile son dönemde sık sık bir araya geldiklerini hatırlatarak, birkaç gün önce Türkmenistan’da gerçekleştirdikleri görüşmeye atıfta bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın iki ülke kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Mümini, Azerbaycan’ın İran için dost ve kardeş bir ülke olduğunu ifade etti. Mümini ayrıca, İran’da geçmişte yaşanan doğal afetler, depremler ve orman yangınları sürecinde Azerbaycan’ın sağladığı insani yardımlardan dolayı minnettarlıklarını dile getirdi.

Bakan Mümini, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik yürütülen müzakere süreçleri hakkında Cumhurbaşkanı Aliyev’e bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev da Ortadoğu’daki mevcut gerginliğin diplomasi ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ettiğini belirtti.