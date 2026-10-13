Yemen güçleri, Suudi Arabistan’a ait bir keşif İHA’sını düşürdü

El-Mesire’nin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’a ait Wing Loong 2 tipi bir keşif İHA’sının Saada vilayetinin hava sahasında düşürüldüğünü açıkladı. Seri, daha önce de Suudi Arabistan’a ait aynı modelden çok sayıda keşif İHA’sının düşürüldüğünü belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, dün gece ayrıca Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın bir balistik füzeyle hedef alındığını ve füzenin hedefini isabetle vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, Hamis Muşayt Hava Üssü’nün de bir İHA ile hedef alındığı ve saldırının doğrudan isabetle sonuçlandığı ifade edildi.