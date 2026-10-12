İran İçişleri Bakanı, temaslarda bulunmak üzere Bakü’ye gitti

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi amacıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü ziyaret etti. Momeni’nin ziyaret kapsamında Azerbaycanlı üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Momeni’ye ziyarette İran Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Başkanı Sajedinia, Erdebil Valisi Emami Yeganeh, Gilan Valisi Haghshenas, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Rezazadeh ile İçişleri Bakanının danışmanları Khajehnejad ve Javaheri eşlik ediyor.