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12 Eki 2026 14:41

Sistan-Belucistan eyaletinde terör hücresi çökertildi

Sistan-Belucistan eyaletinde terör hücresi çökertildi

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi, Sistan-Belucistan eyaletindeki son saldırılarla bağlantılı bir terör hücresinin tespit edilerek üyelerinin yakalandığını duyurdu. 

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi bugün yaptığı açıklamada, “İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun ithirbarat birimlerinin Sistan-Belucistan eyaletinde düzenlediği ortak operasyonları sonucu bir terör hücresi çökertildi” dedi.

Yakalanan terör unsurlarının iş yerleri ve evler kullanarak eyaletin bazı noktalarında, özellikle de emniyet karargahlarına yönelik terör saldırıları planladığı belirtildi. 

Ceyşu’l Zulm” adlı örgütle bağlantılı olduklarını itiraf eden teröristlerin kullandığı mekanlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

News ID 1939133

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