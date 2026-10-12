İran her senaryo için hazır

Al-Arabi TV’ye konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tahran’ın müzakerelere katılımını sürdürdüğünü belirten Garibabadi, bu durumun İran’ın diplomasiye bağlılığını ve esneklik gösterdiğini kanıtladığını söyledi.

İslamabad Mutabıkatına ilişkin Garibabadi, ABD’nin kendi yükümlülüklerine geri dönmesi gerektiğini belirterek, Tahran’ın hiçbir taahhüdünü ihlal etmediğini vurguladı.

ABD’nin mutabakat zaptındaki sorumluluklarından kaçındığını anlatan İranlı yetkili, Washington’ın durumu telafi edici adımlar atması gerektiğini söyledi. Garibabadi, karşı tarafın taahhütlerini tamamen ihlal ettiği bir ortamda, kimseden İran’dan daha fazla esneklik beklememesi gerektiğini dile getirdi.

Garibabadi ayrıca, İran’ın "yedi maddelik şartları"na ilişkin karşı tarafın sunduğu görüşlerin Katar arabuluculuğu üzerinden iletildiğini ve Tahran’ın bunları incelemekte olduğunu belirtti.

Garibabadi, “İran olarak ABD tarafının görüş ve değerlendirmelerine verilecek yanıtı nihai hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

“Her senaryo için hazırız”

İran’ın her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu belirten Bakan Yardımcısı, “Hem diplomasiye hem de savaşa ve ülkeyi savunmaya hazırız” diye konuştu.