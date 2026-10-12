Riyad’daki havalimanının kapanma süresi uzatıldı

Flightradar’ın haberine göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın kapalı kalma süresi 24 saat daha uzatıldı.
Kararın, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Suudi Arabistan’daki havalimanlarına, özellikle Kral Halid Havalimanı’na yönelik saldırılarının ardından alındığı bildirildi.
Suudi Arabistan, havalimanına yönelik saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarının, Suudi Arabistan’ın Yemen’in farklı bölgelerine yönelik saldırılarına ve sivillerin hayatını kaybetmesine karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.
Öte yandan, Kral Halid Havalimanı’nın 4 numaralı yolcu terminalinin dün hedef alındığı ve terminalde yangın çıktığı bildirilmişti.
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