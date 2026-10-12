Suudi Arabistan son 24 saatte Yemen'e 119 saldırı gerçekleştirdi

Al Masirah televizyonuna göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 24 saatte Yemen’e yönelik 119 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Seri, saldırıların başkent Sana ile El-Cevf, Taiz, Saade, Marib, Lahic, El-Beyda ve İbb vilayetlerindeki sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını ifade etti.

Yemenli yetkili, söz konusu saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını kaydetti.

Askeri Sözcü, gerginliğin tırmanmasından bu yana Suudi düşman tarafından gerçekleştirilen hava ve füze saldırılarının toplam sayısının 2 bin 177 ulaştığını belirtti.