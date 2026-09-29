Çanakkale’den Minab’a çevrilen pedallar: Savaşa değil, çocuklara umut taşıyacaklar

28 Şubat günü İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde, ABD ve İsrail ordularının düzenlediği saldırıda Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre okul kısa aralıklarla iki kez vuruldu; ilk füzenin ardından öğretmenler çocukları üst kata taşımış, ikinci füze ise oraya isabet etmişti. Birleşmiş Milletler'in bağımsız araştırma heyetinin bulgularına göre saldırıda 123'ü çocuk olmak üzere 157 kişi hayatını kaybetti; İran makamlarının resmi sayımı ise 120'si öğrenci olmak üzere 156 can kaybına işaret ediyor.

BM heyeti bu saldırıyı "sivil bir nesneyi hedef hâline getirme" savaş suçu olarak nitelendirdi.

Saldırı, bölge ülkelerinin ve dünyanın gündemine oturdu, birçok ülkede protesto edildi. Gazeteci Kemal Yücel ise bu acıyı unutturmamak, Minab'daki çocukları yalnız bırakmamak için farklı bir yola başvurdu: Çanakkale'den İran'ın Minab kentine, bisikletle, sembolik bir dostluk yolculuğu.

'Bisikleti sosyal sorumluluğun bir parçası hâline getirdim'

Bu fikir nasıl doğdu? Süreci anlatır mısınız?

Lösemi hastası çocukların yaşama tutunması için bisikletimle bazı etkinlikler yapıyorum. Amacım nakil bekleyen çocukların yaşaması. Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar oluyor ve bu savaşlarda maalesef ki çocuklar hayatını kaybediyor. Ben de altı yaşındaki evladını kaybetmiş bir baba olarak çocukların ölümüne çok daha fazla üzülüyorum ve anne babalarının hissettikleri acıyı biliyorum.

Bunu Minab'a bağlayan neydi?

ABD ve İsrail saldırganlıklarında sınır tanımıyor. İsrail, Filistin'de masum çocukların üzerine bombalar yağdırıyor. ABD, İran'a yaptığı saldırıda bir okulu hedef aldı ve çocuklar hayatını kaybetti. Bu insanlık dışı saldırılara karşı tepki göstermemiz gerektiğini düşündüm.

Minab'daki çocuklar için daha fazlasını yapmaya iten şey ne oldu?

Bu tepki sosyal medya paylaşımından çok daha fazlası olmalıydı. Bisikleti sadece ulaşım veya spor amaçlı değil, sosyal sorumluluk çalışmalarımın bir parçası haline getirdiğimden, arkadaşlarımla "Bisiklet İnisiyatifi" adını verdiğimiz bir bisiklet oluşumu ile İran'a "Bisiklet Kervanı" oluşturmaya karar verdik.

Minab'ı seçmenizin sizin için özel bir anlamı var değil mi?

Evet. Minab'da hayatını kaybeden çocukları anma, ABD ve İsrail saldırganlığına karşı duruş gösterme, halkların dayanışmasını büyütme ve direniş iradesini bisikletle görünür kılma amacıyla Minab'ı seçtik.

25 günde 4 bin kilometre

Epey zor bir rota. Nasıl zorlıklar içeriyor programınız?

Rotanın coğrafi şartlarına baktığımızda gerçekten çok zor etaplar var. Çoğunlukla rampa tırmanışı yapacağız. Bu nedenle kimi yerlerde zorlanacağımızın bilincindeyiz.

Bu zorluklara karşı sizi belirleyen ya da güç veren şey ne oldu?

Gideceğimiz ülkede, geçeceğimiz şehirlerde emperyalist saldırganlıklardan ötürü çok daha büyük zorluk içerisinde olan çocuklar var. ABD ve İsrail buralara bombalarla, füzelerle saldırıyor. Kadın çocuk demeden katliam yapmaya devam ediyor. Bu nedenle tüm zorlukları göze aldık. Zaten zor olanı başarmak önemli.

Bu deneyimi ilk kez mi yaşıyorsunuz, yoksa bir arka planı mı var?

Yaklaşık 14 yıldır çocuk onkoloji hastanelerini ziyaret ederek lösemi hastası çocuklara hediyeler veriyorum ve onların yüzlerindeki tebessüme eşlik etmek, çocuklara ve ailelere umut ışığı taşımak sol yanıma ayrı bir huzur veriyor. İran'daki çocuklar için yapacağımız Bisiklet Kervanına hazırlanırken, savaşın ortasında yaşamaya çalışan çocuklara götüreceğimiz hediyelerle yüzlerinde oluşacak tebessümü görecek olmanın umuduyla hazırlanıyorum.

Rota tam olarak hangi şehirleri kapsıyor?

Türkiye tek başına uzun bir rota elbette. Türkiye'den sonra Minab Bisiklet Kervanı yolculuğunda Khoy, Tebriz, Zanjan, Qazvin, Tahran, Kum, İsfahan, Abade, Herat, Sircan, Hacıabad, Bender Abbas şehirlerini ziyaret ederek Minab şehrinde saldırı yapılan Minab okulu önünde son bulacak ve bu yolculuk 25 gün sürecek.

Yola ne zaman ve nereden çıkıyorsunuz?

Minab Kervanı'na katılacak Bisiklet İnisiyatifi gönüllüleri farklı şehirlerden yola çıkarak, 2 Ekim günü Diyarbakır'da bir araya gelecek ve buradan hep birlikte İran'a pedal çevirmeye başlayacak.

'Heybelerimiz okul çantası olacak'

Bisikletlerde bir de çocuklar için hediyeler olacak. Onlar için neler taşıyacaksınız?

Bisikletlerimizin arkasında okul çantalarını heybe olarak kullanacağız. Kervanın en güçlü sembolü çocuk okul çantaları olacak. Bisikletlerin arkasında klasik heybeler yerine okul çantaları taşıyacağız ve bu çantalarda Türkiye'deki çocukların; mektupları, resimleri, dayanışma mesajları Minab'a götürülecek.

Bu katkılar nereden, kimlerden geliyor?

Kervana katılacak bisikletli dostlarımız kendi çevrelerinden çocukların hazırlamış olduğu resimler, şiirler, mektuplar ve oyuncaklar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyadan yapmış olduğumuz duyurular aracılığıyla hiç tanımadığımız çocuklardan bile resimler geliyor. Eğitim emekçisi arkadaşlarımız da okullarındaki çocukların hazırladığı resimleri gönderiyor. Yani bizler çocuklardan, çocuklara mesajlar taşıyacağız.

Bunların arasında sizi en çok etkileyen hangisi oldu?

Bu mesajlardan benim için en anlamlısı da hastanelerde yaşam savaşı veren lösemi hastası çocuklardan resimler. Lösemi hastası çocuklar tedavi gördükleri hastane odasından binlerce kilometre ötede savaşın gölgesinde yaşama mücadelesi veren çocuklara moral vermek istemesi dayanışmanın en güzel örneklerinden. Bir de Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği gönüllüleri de bu anlamlı kervana destek olmak için binlerce oyuncak desteği sağladı.

'Bisiklet petrol istemez, bomba taşımaz'

Yola çıkarken "Savaşa değil, çocuklara umut taşıyalım" diyorsunuz. Tam olarak ne anlatmak istiyorsunuz biraz açar mısınız?

Kadim İpek Yolu'nda geçmişte kervanlar ticaret malları taşıdı. Biz aynı yolda bu kez insanlık ve dayanışma mesajları taşıyoruz. Bu kervanda Develerin yerinde bisikletler var. Ticaret mallarının yerinde çocukların mektupları var. İpek Yolu'nu dayanışma kervanına dönüştürüyoruz. Bu nedenle Savaşa değil, çocuklara umut taşıyalım dedik. Amacımız, ABD emperyalizmine, İsrail'in işgal ve saldırı politikalarına, sivillerin ve çocukların hedef alınmasına, bölge halklarına yönelik dış müdahalelere karşı duruştur.

Bisiklet neden bu duruşun sembolü oldu sizin için?

Minab Bisiklet Kervanı ile şavaş uçaklarına karşı savaş uçağı, tanklara karşı tank çıkarmıyoruz. Bisikletlerimizle yola çıkıyoruz. Çünkü bisiklet; petrol istemez, bomba taşımaz, ölüm götürmez. Savaş makinelerinin hızına karşı bisikletin sabrını ve insan gücünü koyuyoruz.

Yolculuk dolayısıyla hedefe varmaktan fazlasını amaçlıyor değil mi?

Kervanın amacı, saldırıda yaşamını yitiren çocukları anmak, savaşların ve çatışmaların en ağır bedelini ödeyen çocuklara dikkat çekmek ve halklar arasında dayanışma mesajı vermek olacak. İran, İsrail ve savaşların olduğu ülkelerde ki çocuklarla yüreğimizin bir olduğunu, çocukların korku çığlıklarıyla savaşların ortasında değil, okullarda parklarda evlerinde huzurlu güvenli ve neşeli gülüşleriyle olması gerektiği mesajı vermenin yanı sıra hakların dayanışma içerisinde olması gerektiği mesajını da vermiş olacağız.

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Minab'daki ailelerle buluşacaklar

Peki hediyeler Minab'a nasıl ulaştırılacak?

Minab Bisiklet Kervanında İran'daki çocuklara ulaştırmak için toparladığımız hediyelerin bir kısmını bisikletlerimizin arkasında heybe olarak kullanacağımız çocuk okul çantalarının yanı sıra kervanı arkadan eşlik edecek araçlarla taşıyacağız.

İran'da temaslarınız var mı peki bir yolculuğa eşlik etmeleri için?

Kervanın İran etabında bizlere İranlı bisikletliler eşlik edecek. Buradaki bisiklet topluluklarıyla, İran Bisiklet Federasyonu ile iletişim kurduk. Onlar da bu turumuzu duyduklarında çok heyecanlandılar ve dayanışmamızdan dolayı mutlu oldular.

Ailelerle bir araya gelecek misiniz?

Minab Bisiklet Kervanı'nın İran etaplarında bizlere rehberlik yapacaklar ve ABD tarafından füzelerle saldırının yapıldığı okulda yaşamını yitiren çocukların aileleriyle bir araya gelmemize yardımcı olacaklar. Bisikletlerimizin heybesinde taşıyacağımız hediyeleri rota boyunca ziyaret edeceğimiz şehirlerdeki çocuklara takdim edeceğiz.

Devamı gelir mi sizce bu tür örneklerin?

Bunu hayat gösterecek. Ama bu bisiklet dostluğunun ve dayanışmanısının ilk adımı olacak. Önümüzdeki süreçte farklı çalışmalar düşüyoruz. Her iki ülke arasında bisiklet dostluğu köprüsüyle ortak çalışmalar yapacağız.

Çanakkale Savaşı'nda İranlılar

Bir de iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekiyorsunuz.

Evet. Ortadoğu coğrafyasının iki büyük devleti olan Türkiye ve İran'ın yaklaşık 1000 yıllık siyasi ve kültürel ilişkileri bulunmakta. Geride kalan bu 1000 yıllık süreçte her iki ülkede de yönetim değişikliği olmuş ve bu değişimler iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Kaçar Hanedanı'na son vererek İran'da yönetime gelen Rıza Şah Pehlevi'nin bu ilişkilerin şekillenmesinde büyük rolü olmuştur büyük rol oynamışlardır.

Bir de Çanakkale boyutu var sanırım bu ilişkilerin...

Tabii. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, benim de yola çıkacağım şehirde yani Çanakkale'de bir araya gelmişti. Çanakkale'de 1915 yılında emperyalist devletlerin saldırılarına karşı büyük bir savunma hattı oluşturulmuştu. İran halkı Çanakkale Savaşı sırasında o dönem Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan dini/tarihi bağlar nedeniyle Anadolu'ya gelerek gönüllü olarak orduya katılan bazı İranlıların Çanakkale cephesinde emperyalistlere karşı savaştığı bilinmektedir.

O dönemde emperyalistlerin saldırılarına karşı Türkiye ile dayanışma içinde olan İran halkıyla tarihten gelen bir dostluğumuz var. Nasıl ki Çanakkale'de emperyalizme karşı mücadele ettiysek, şimdi de İran halkı emperyalistlere karşı mücadele ediyor. Minab Bisiklet Kervanı ile Türkiye-İran bisiklet dostluğunun da temelini atmış olacağız.

Dünyanın tüm silahlarını eritelim, bisiklet yapalım

Bir yandan gerilim ve savaş gündemi de devam ediyor hala. Ne düşündürüyor bu size?

ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırıları; Filistin, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve İran'da ağır insani sonuçlar doğurmuştur. Gazze'de öldürülen çocuklarla Minab'da hayatını kaybeden çocukların acısını birbirinden ayrı görmüyoruz. Minab, bu ortak acının ve saldırganlığın sembollerinden biri olarak seçilmiştir. Bu nedenle Minab'a giderek çocukların aileleriyle buluşacak, Türkiye'den götürülen mektup, resim ve dayanışma mesajlarını ulaştıracak, çocuklara bisiklet hediye edeceğiz.

Bölgede yaşanan gerginlikleri yakından takip ediyoruz. ABD burada uzun yıllardır ambargo uyguluyor. Ambargonun ardından bombalar ve füzeler atmaya başladı ve binlerce çocuk bu savaşta hayatını kaybetti. Her savaşta olduğu gibi İran'da ve Filistin'de çocuklar etkileniyor.

Bisiklet üzerindeki dayanışmanın verdiği mesaj daha çok duyulacak o zaman değil mi?

Biz bu dünyanın herhangi bir bölgesinde savaş olmasını istemiyoruz. Dünyanın tüm silahlarını eritelim, bisiklet yapalım diyeceğiz. Minab Bisiklet Kervanı ile savaş makinelerinin hızına karşı bisikletin sabrını ve insan gücünü göstereceğiz. ABD'nin saldırgan politikalarına karşı duruşumuzu ifade edeceğiz.

Kaynak: SOl Haber