Zagshir; Suriye pazarına giren ilk İranlı şirket

İran merkezli “Zagshir” şirketinin, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye pazarına doğrudan ihracata başladığı resmen duyuruldu.

Bu gelişme, yeni Suriye döneminde İranlı bir firmanın gerçekleştirdiği ilk resmi ticari faaliyet olarak kayıtlara geçti.

İranlı şirketin Suriye pazarına girişi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 2 yıl kesintiye uğramasının ve ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarının tırmandığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

İran devletine bağlı olan söz konusu şirket; endüstriyel süt tozu, krema, peynir ve diğer süt ürünleri üretimi alanında faaliyet gösteriyor.