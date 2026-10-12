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12 Eki 2026 19:58

İngiltere'den İran'a yaptırım kararı

İngiltere'den İran'a yaptırım kararı

İngiltere, Tahran yönetimine yönelik uyguladığı yaptırım listesine iki yeni ismi daha dahil ettiğini açıkladı.

El Cezire’nin Reuters haber ajansına dayandırdığı habere göre, İngiltere hükümeti Tahran ile bağlantılı olduğu belirtilen iki İran vatandaşını yaptırım listesine ekledi.

İran medyası, Londra yönetiminin bu adımını “Tahran’a yönelik uygulanan baskı politikalarının bir devamı” şeklinde nitelendirdi.

İngiltere'den İran'a karşı "Fairford" suçlaması

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssünü hedef aldığı şüphesi bulunan bir saldırı planı için "büyük olasılıkla İran'da koordine edildiğini ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildi" iddiasında bulundu.


 

News ID 1939140

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