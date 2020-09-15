Yunanistan Cumhurbaşkanı: Barış istiyorsanız savaşa hazırlıklı olmalısınız

Adanın İtalyanlardan alınmasının 77. yıl dönümü törenlerine katılan Yunan Cumhurbaşkanı, Yunanistan'ın Fransa'dan neden tam da bu zamanda savaş jetleri satın aldığının sorusunu "Bunu sadece bir mesaj göndermek için yapmıyoruz. Ama eski bir Yunan atasözü 'barış istiyorsanız savaşa her zaman daha fazla hazırlıklı olmalısınız' der. Biz her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız" şeklinde yanıtladı.

Türkiye'nin "yasa dışı eylemleri" nedeniyle Ege ve Doğu Akdeniz'de daha önce "hiç görülmemiş gerginliklere neden olduğunu" da ileri süren Cumhurbaşkanı, bu durumun sadece Yunanistan'ı değil, AB ve NATO'yu da hedef aldığını ve barış ile istikrarı da tehdit ettiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanının Meis Adası'nı ziyaretinden kısa süre önce Fransa ile 18 savaş uçağı için anlaşmaya varmış, donanma için de dört yeni fırkateyn arayışına girildiğini açıklamıştı. Başbakan ayrıca orduya 15 bin asker daha ekleneceğini de duyurdu.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde Antalya Limanı'na geri dönmüştü. Yunanistan bu adımı memnuniyetle karşılarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de geri adım atılmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews