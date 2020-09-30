Bakan Çavuşoğlu'ndan son "Karabağ krizi" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Azerbaycan-Ermenistan çatışması

''BM'nin çok sayıda kararı var, 4 tane karar var. Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayıyor, sorunun diplomasi ile çözülmesini istemiyorum diyor. Burada sistematik saldırı yaptıkları ortada. Temmuz ayında da çok güçlü bir uyarı gönderdik Ermenistan'a aklını başına al biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız dedik. Peki Ermenistan bu cesareti nereden buluyor? Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı.

Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu sorunun çözülmesi lazım. Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Azerbaycan Türkiye'ye hangi alanda destek duyarsa varız.''

Kaynak: NTV