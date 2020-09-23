Gazze'de 73 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Uzun yıllardır İsrail’in ablukası altında olan Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı bugün (23 Eylül Çarşamba) yaptığı açıklamada, Gazze’de son 24 saatte 2.099 şüpheliye test yapıldığını 73 yeni vaka tespit edildiğini ve 90 kişinin de iyileştiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi’ndeki virüsle ilgili günlük raporunda, Filistin’de ilk korona vakasının görüldüğü Mart ayından bu yana abluka altındaki Gazze’de 2.518 vaka tespit edildiği kaydedildi.

Diğer yandan Gazze Şeridi’nde korona salgınının başlangıcından bu yana 738 kişi iyileşirken 17 vatandaş da hayatını kaybetti.

Söz konusu raporun devamında Gazze Şeridi’nde şu an aktif vaka sayısının 1.763 olduğu ifade edildi.

Aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi