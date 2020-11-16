Topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı tebrik ederiz

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, uluslararas Ehl-i Beyt (a.s) takipçileri webinarına katıldı.

Ali Ekber Velayeti webinarda yaptığı konuşmada İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Karabağ ile ilgili görüşlerine değinerek, “İran'ın Azerbaycan, Ermenistan ve Azerbaycan toprağı olan Nahçıvan ile ortak sınırı vardır. Bölgede böyle bir özelliğe sahip olan bir ülke yok. Bu nedenle İran'ın Azerbaycan ve Ermenistan'ın komşusu olarak bu konuyla ciddi bir şekilde ilgilenmesi mantıklıdır” dedi.

İran İslam Devrimi Lideri’nin işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması ve aynı zamanda uluslararası sınırların da korunması gerekliliğine dair konuşmasına atıfta bulunan Velayeti, “Komşu ülkelerin güvenliği ve huzuru olmadan İran’ın ulusal güvenliğinin mümkün olmayacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Velayeti, “Bölgede bir savaş çıkması durumunda Azeri kardeşlerimiz ve Ermeni dostlarımız hayatlarını kaybediyor. Bu nedenle bunun önüne geçilmelidir. Dolayısıyla bu konuyla ilgilenenler hakların iade edilmesi için daha erken harekete geçmeliydi. Bu mesele bölge dışındaki ülkeleri ilgilendirmez ve İran adilce bir barışın sağlanması yönünde çalışacak.” dedi.

Ali Ekber Velayeti, “İşgal altındaki kentlerin kurtarılması gerekiyordu. Azerbaycan halkı da bunu yaptı; onları tebrik ediyoruz. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ile dostane, tarihi ve kültürel ilişkilere sahibiz” değerlendirmesini yaptı.

Velayeti, “Ehl-i Beyt'in (a.s) türbesini her zaman savunan Azeriler arasında Vahhabi ve Tekfirci teröristinin bulunması bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla Azerbaycan halkı bizzat, ülkelerini kurtarabilir ve Vahhabi teröristler İran'ın kuzeyinde başarısız kalacaktır” ifadelerinde bulundu.

Bölgenin güvenliğinin inkar edilmez bir zorunluluk olduğunu belirten Velayeti, "İslam Devrimi Lideri'nin Kafkasya ile ilgili ifadeleri, stratejik bir ilke olarak İran'ın bu bölgedeki tutumunu gösteriyor. Dolayısıyla tamamen uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.