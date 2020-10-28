İran: Afganistan'da çatışmaların sürmesine karşıyız

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti dün Afganistan’ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Lival ile görüştü.

İran ve Afganistan arasındaki birçok dini, kültürel, tarihi ve dilsel benzerliğe değinen Ali Ekber Velayeti, 40 yıldır Afganistan’da süren çatışmadan duyduğu endişeyi dile getrirerek, “Müslümanlar arasında her türlü savaş ve kanın dökülmesi haramdır. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan’daki savaşa karşıdır ve barış ve istikrarın sağlanması için bu ülkeye yardım etmeye hazırdır” dedi.

Velayeti, "İran, Afganistan'da çatışmaların sürmesine karşıdır ve bu ülkede barış ve istikrar sağlanmasını destekliyor" ifadesini kullandı.

Ülkede barışın sağlanmasını ve ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesini destekleyen Velayeti, terör örgütü IŞİD’in bu ülkedeki tehlikeli varlığıyla ciddi bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan’ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Lival da ülkesindeki son gelişmelere dair bilgi verelerek, İran’ı Afganistan’a verdiği destekten dolayı takdir etti.