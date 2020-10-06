Topraklarımıza mermi isabet etmesini asla kabul etmeyiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara değinerek, “İran’ın sınır güvenliği silahlı kuvvetler için hayati ve çok önemli bir konudur. Bu çatışmada bazen yanlışlıkla İran sınırlarına mermiler atıldı. Bu konuda her iki ülkeye de gerekli uyarılar yapıldı” dedi.

İran’ın bölgedeki çatışmaları yakından izlediğini belirteد Tuğgeneral Hatemi, “Ülkenin güvenliği ve vatandaşlarımızın can güvenliği çok önemli. Dolayısıyla çatışan ülkelerin dikkatsizliği nedeniyle mermilerinin topraklarımıza isabet etmesi kesinlikle kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi ilaveten, çatışan tarafların bu tür dikkatsizliklerinin sürmesi durumunda daha fazla önlem alacaklarını söyledi.