Hz. Muhammed'e (SAV) saygısızlık Siyonizm tarafından izleniyor

Parstoday'e göre, İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Fransa'da Hz.Muhammed'e (SAV) yapılan hakarete tepki göstererek, şiddetle kınadı.

Rasûlullah’a (SAV) yapılan hakaretin dünya çapında kınanması gerektiğni vurgulayan Velayeti, dün yayınladığı bildiride, Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret eden derginin yayınlanmasının engellenmesi gerektiğini, fakat Fransa hükümetinin çelişkili standartlarının böyle şirk içerikli ve din karşıtı düşüncelerin bu ülkenin eğitim düzenine sızması ve yayılmasına sebep olduğunu ifade etti.

Velayeti, İslam’a her geçen gün duyulan ilginin artmasının bu şom hareketin asıl yöneticileri ve yetkililerinin açıkça meydana inmelerine ve gerçek ve çirkin yüzlerini rüsva etmelerine sebep olduğunu söyledi.

Rasûlullah’a (SAV) saygısızlığın küresel Siyonizm ve dünya istikbarı tarafından İslam’a karşı işlenen bir madalyonun iki yüzü olduğunu anlatan Ali Ekber Velayeti, “Hiç şüphesiz böyle bir girişim Müslümanların, özgürlükçülerin ve adaletseverlerin üzülmesine, Müslümanların her geçen gün daha da birleşmesine, İslami toplumların uyanmasına ve dünya çapında insanlığın en değerli ve yüce varlığına hakaret eden bu şom eylemin kınanmasına sebep olacaktır” dedi.